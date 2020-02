Milleproroghe, Pd: "Emendamenti a sostegno dei lavoratori di Funivie"

"Il Governo ha espresso il parere favorevole ai due emendamenti presentati e sostenuti dal PD al Decreto Milleproroghe a favore di Funivie Savona" spiegano in una nota i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello, l'onorevole Dem Franco Vazio e il Pd Savona.

"Il primo è quello che prevede la cassa integrazione per i lavoratori delle Funivie (scoperti da tale strumento in quanto il loro contratto tpl non la prevede automaticamente). Il secondo, presentato dall’onorevole Franco Vazio del Partito Democratico, si riferisce allo stanziamento da 4 milioni di euro (fondi della Protezione civile nazionale) necessario a ripristinare l’impianto danneggiato dal maltempo dello scorso autunno".