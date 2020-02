Savona, il 14 febbraio la presentazione del romanzo "La lingua della terra" di Giacomo Revelli

Venerdì 14 febbraio, alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, si svolgerà l'incontro con lo scrittore Giacomo Revelli. Nell'occasione verrà presentato il romanzo "La lingua della terra" (Arkadia).

Introduce Renata Barberis.

Bellissimo e toccante romanzo sull'integrazione e sulla coltivazione della terra: il linguaggio universale.

Bedè ha sempre amato i suoi campi, l'orto, i terrazzamenti che coltiva in quell'angolo di Liguria che gli uomini e Dio pare abbiano dimenticato. Ogni mattina si alza presto e si inventa mille scuse per portarsi dietro i figli e cercare di contagiare loro il rispetto per la natura. Ma, come quasi tutti i giovani, sembra siano più impegnati a crearsi un futuro altrove, a studiare.

Tutto cambia una mattina quando, nei suoi terreni, Bedè incontra uno straniero. Al principio non si capiscono affatto, parlano lingue così diverse... ma Bedè, invece di cacciarlo, pian piano comincia a coinvolgerlo nelle attività del podere: potano, innaffiano, diserbano, ricostruiscono i muretti, concimano. I loro idiomi sono lontanissimi, eppure si comprendono perfettamente perché, quasi da subito, cominciano a dialogare grazie alla potenza della "lingua della terra".