Incidente sulla A12 tra Genova Nervi e Genova Est: due mezzi coinvolti, una persona ferita

Alle ore 19:20 circa sull’autostrada A12 Genova – Sestri Levante nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova è stato risolto un’incidente, avvenuto in precedenza al km 9.5 all’interno della galleria Apparizione, che ha visto coinvolte due autovetture e nel quale una persona è rimasta ferita.

È stato necessario bloccare temporaneamente il traffico per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari e dei Vigili del Fuoco delle pattuglie della Polizia Stradale e del personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 5 km di coda in direzione di Genova. Agli utenti diretti verso Genova si consiglia di uscire a Recco, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in A12 a Genova Est.