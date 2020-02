Vado, sviluppi positivi per il futuro del casello di Bossarino: presentato il progetto definitivo al Ministero

Non solo la riorganizzazione ferroviaria annunciata da Rfi è stata al centro della discussione del tavolo sulle infrastrutture avviato quest'oggi a Vado Ligure, ma si attendevano segnali forti anche sul futuro del casello di Bossarino.

All'incontro pomeridiano hanno preso parte il comune, Autostrada dei Fiori e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in videoconferenza con il coordinatore della struttura tecnica di missione Giuseppe Catalano, che ha annunciato che formalmente è stato presentato il progetto definitivo per il casello e sono stati trasmessi i documenti per l'avvio della valutazione di impatto ambientale.

Una volta che sara validato il progetto Autostrada dei Fiori potra procedere con i lavori entro fine anno, rispettando così il cronoprogramma che prevede la conclusione degli interventi entro il 2023-2024.

Anas ha specificato inoltre che avvierà la richiesta di conferimento della strada di scorrimento per un tracciato unico unitamente al casello.