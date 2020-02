Una lunga striscia di materiale viscoso, simile ad olio, è apparsa nella tarda mattina di oggi a Finalborgo, lungo tutta via Cavassola.

Sul posto è intervenuta una ditta specializzata per rimuovere lo strato, potenzialmente pericoloso per i veicoli, e gli uomini della Polizia municipale, che in stanno cercando di risalire al colpevole dello sversamento