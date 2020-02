A Piana Crixia un incontro con Pietro Cavallero: si parlerà di agricoltura

Domenica 16 febbraio alle ore 20.30 presso l'antica Trattoria Roma a Piana Crixia, si terrà l'incontro con Pietro Cavallero.

Sarà l'occasione per parlare di possibilità concrete in agricoltura, per discutere delle esigenze del territorio e di chi ci lavora, per sviluppare le tematiche più calde e individuare le esigenze comuni da sottoporre alle associazioni di categoria. Chi vorrà, potrà degustare un piatto di trippa.