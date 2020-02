Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, speciale dedicato a San Valentino.

Tanti collegamenti telefonici per presentare le iniziative dei Comuni di Alassio, Albissola Marina, Albenga, Diano Marina, nel giorno della festa di tutti gli innamorati.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.