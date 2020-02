Savona, alla Ubik incontro con lo scrittore Francesco De Giorgio

Sabato 15 febbraio alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore Francesco De Giorgio e presentazione del libro "Nel nome dell'animalità di cavalli cani umani e altri animali" (Editore L'Età dell'Acquario). L'evento sarà introdotto da Sabrina Calcagno.

Cosa significa scrivere nel nome dell'animalità? Significa assumere una prospettiva diversa, guardare il mondo animale con occhi nuovi, lasciarsi coinvolgere in una narrazione che vede quali coprotagonisti anche noi, gli animali umani; ma significa anche lottare contro la negazione e l'oppressione dell'animalità. Quest'ultima è un patrimonio unico, primigenio, un richiamo ancestrale, un inno biologico, che scuote dalle fondamenta le sovrastrutture costruite da una filosofia e da uno stile di vita troppo antropocentrici, che hanno portato l'uomo a distanziarsi sempre di più dagli altri animali. Tutto questo ci viene spiegato in questo libro, che ci propone una via, anzi più d'una, per comprendere l'animalità. De Giorgio ci presenta un nuovo paradigma biologico ed etologico totalmente antispecista, che rende possibile una nuova coesistenza e apre le porte a un'autentica liberazione.