Loano, al via la sistemazione del pavimento di corso Europa

Prenderanno il via lunedì 17 febbraio i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido di corso Europa a Loano. In particolare, gli interventi riguarderanno il tratto che va dall'incrocio con via Martiri delle Foibe all'incrocio con via Cesarea.

I lavori si articoleranno come segue: da lunedì 17 febbraio a mercoledì 19 febbraio dalle 7 alle 18 nel tratto compreso tra il civico 42A ed il civico 54; lunedì 24 e martedì 25 febbraio dalle 7 alle 18 dal civico 29D al civico 29A; mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio dalle 7 alle 18 dal civico 25C al civico 25A.

Durante gli interventi, su entrambi i lati del tratto interessato sarà istituito il divieto di sosta. Il traffico proveniente da via Trento e Trieste e da via Martiri delle Foibe sarà canalizzato in maniera tale da consentire il regolare deflusso dei veicoli.