Antincendio: rafforzata convenzione Regione Liguria/Vigili del fuoco per 1,5 milioni di euro

Rafforzata e confermata la Convenzione fra Regione Liguria e il Ministero dell’Interno con la Direzione dei Vigili del Fuoco per la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi. La convenzione comprenderà il triennio 2020-2022 per un totale di 1milione e 500mila euro suddivisi in finanziamenti annui da 500mila euro. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Antincendio boschivo, Stefano Mai.

“Con questa convenzione confermiamo l’affidamento ai Vigili del Fuoco della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi – spiega l’assessore Mai -. Si tratta del proseguo di quanto fatto fra il 2017 e il 2019, tuttavia, rispetto alla convenzione precedente ho deciso di finanziare 50mila euro annui aggiuntivi per rispondere a quanto è stato richiesto dal comando dei Vigili del Fuoco”.

“La corretta e tempestiva gestione delle operazioni di spegnimento degli incendi è fondamentale. Tardare di poco o non agire in tutte le aree di un incendio, comporta ricadute molto gravi. Può capitare con facilità che gli incendi si espandano di molto per pochi minuti di ritardo nell’operatività. Per questo motivo ho scelto di incrementare i finanziamenti a questa convenzione".





"Con questi soldi potenzieremo anche il sistema di coordinamento fra i Vigili del Fuoco e i volontari Aib che in occasione degli incendi si attivano sempre con grande competenza e capacità operativa, ricoprendo un ruolo molto importante per arginare le fiamme".