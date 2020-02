Lega, in Liguria 50 gazebo per il tesseramento: da oggi a domenica "Innamorati della libertà"

Parte oggi ufficialmente il nuovo tesseramento per la Lega per Salvini Premier “Innamorati della libertà”.

Fino a domenica sono organizzati gazebo in tutta Italia per le iscrizioni 2020. “In Liguria – spiega il deputato della Lega e fondatore della Lega Liguria per Salvini Premier Edoardo Rixi – abbiamo organizzato 50 gazebo, da Ventimiglia a Sarzana, da oggi e per tutto il fine settimana".

"A livello nazionale, solo per questo fine settimana, pensiamo di raggiungere quota 30mila tessere, un migliaio solo in Liguria, ma non basteranno e siamo già pronti a una seconda ristampa. Oltre alla possibilità di fare la nuova tessera, ai gazebo saranno presenti i nostri eletti nelle istituzioni che saranno a disposizione per parlare della situazione politica e raccogliere adesioni: all'immobilismo del governo giallofucsia, la Lega risponde con l'attivismo dei nostri iscritti per ribadire le nostre proposte per il Paese e per la Liguria" conclude Rixi.

In allegato, la locandina con l’elenco dei gazebo della Liguria.