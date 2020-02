Lunardon e Vazio (Pd): "Coperte le ultime somme urgenze post maltempo 2019, nonostante gli allarmismi di Toti"

Annunciano a firma congiunta Il capogruppo del PD in Regione Liguria Giovanni Lunardon e il deputato del PD Franco Vazio: "Nonostante l’allarmismo dal chiaro sapore elettorale diffuso da Toti nelle scorse settimane anche le ultime somme urgenze per i nubifragi che hanno colpito la Liguria a dicembre sono state coperte dal Governo, così come avevano garantito i parlamentari liguri del PD e lo stesso Esecutivo.

Da quando è entrato in carica, l’attuale Governo non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla Liguria e ha mantenuto tutti gli impegni presi con il territorio. Tutto ciò al netto di un’amministrazione regionale che ha sempre privilegiato la polemica politica alla dialettica istituzionale.

Con quest’ultima tranche di finanziamenti tutti i fondi per le somme urgenze chiesti dai Comuni liguri danneggiati dal maltempo, che si è abbattuto a più riprese sulla nostra Regione alla fine del 2019, sono stati coperti.

Non faremo mancare il nostro impegno per garantire che tutti i danni alle strutture pubbliche e private vengano risarciti".