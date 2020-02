Maltempo, Battelli: "Governo stanzia altri 8 milioni per la Liguria"

"Stanotte il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per l'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la nostra Liguria il 20 e 21 dicembre scorsi stanziando 8 milioni e 100 mila euro per le esigenze immediate. Cifra che si va ad aggiungere alle risorse sbloccate nelle scorse settimane per far fronte ai danni che hanno sconvolto il nostro territorio. Fatti, concretezza, promesse mantenute e al lavoro per mettere in sicurezza i nostri paesi".

Lo scrive, sui suoi canali social, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.