Differenziata ad Albenga: lunedì 17 febbraio inizierà il posizionamento delle nuove campane

Lunedì 17 febbraio inizierà la sostituzione delle campane per la raccolta differenziata nel centro cittadino. I vecchi cassonetti verranno sostituiti con le nuove campane che solo per i primi giorni saranno lasciate aperte, ma che successivamente verranno chiuse e saranno accessibili con le apposite chiavi che i cittadini possono ritirare entro fine mese presso il Palazzo Ester Siccardi in Viale Martiri.

Spiega l'Assessore Gianni Pollio: "Ultimo appello per tutti gli utenti che ancora non sono andati a ritirare le chiavi e il kit per il nuovo sistema di raccolta differenziata , lunedì inizieremo a sostituire le campane che solo per pochi giorni rimarranno aperte, ma invito tutti coloro che ancora non lo hanno fatto a recarsi presso l'ufficio sito in Viale Martiri, ritirare il kit e le chiavi e chiedere tutte le informazioni necessarie per fare nella maniera corretta la differenziata. Insieme possiamo rendere Albenga ancora più pulita ed aumentare la percentuale di differenziazione dei rifiuti " .

A marzo partiranno poi gli incontri informativi nelle frazioni durante i quali sarà spiegato il nuovo sistema di differenziazione porta a porta applicato in esse.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Ringrazio l'assessore Pollio, l'ufficio ambiente e la SAT per il grande lavoro che stanno portando avanti".

L'ufficio sito presso il palazzo Ex Ester Siccardi Comune di Albenga in via Martiri della Libertà, 2 sarà aperto fino al 29 febbraio nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9:00-12:00; martedì e giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 - 16:00.

Le utenze con posizione TARI nel Comune di Albenga potranno conferire i rifiuti urbani e assimilati, per le quantità previste da Regolamento Comunale, presso il Centro di Raccolta gestito da SAT presso l'Ex Caserma Turinetto.

L'orario sarà il seguente: Lunedì dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00; Martedì dalle ore 10,00 alle 13,00; Mercoledì dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00; Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Venerdì dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00; Sabato dalle ore 09,00 alle 12,00.

I metodi di conferimento saranno distinti a seconda del tipo di utenza e delle zone:

- Utenze Domestiche: centro storico e zona urbana raccolta differenziata mediante installazione di nuove isole ecologiche ad accesso controllato dotate di campane di nuova generazione; frazioni e altre zone, sarà introdotto un nuovo sistema di raccolta porta a porta spinto, previa ridistribuzione ai cittadini di nuove dotazioni necessarie (mastelli, sacchi, ecc.).

- Utenze Non Domestiche: su tutto il territorio porta a porta spinto.