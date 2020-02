Il semaforo "intelligente" per i crocieristi a Savona non è ancora attivo (FOTO)

Secondo quanto riportato dall'ordinanza comunale 459/2020 del 14 febbraio, a Savona sarebbe dovuto essere attivo da quest'oggi (dalle 7.00 alle 23.00) il semaforo intelligente installato per ridurre il flusso dei crocieristi dell'attraversamento pedonale di via Gramsci e per dire così la parola fine anche agli investimenti che in quel tratto si sono molto spesso verificati. L'impianto risulta però tuttora lampeggiante e quindi non attivo.

Il semaforo doveva essere pronto per accogliere i turisti della Costa Smeralda, ma al momento le auto continuano a dare la precedenza ai pedoni senza l'ausilio della tecnologia. L'iniziativa, messa in campo grazie ai 38mila euro stanziati da Costa Crociere, tarda dunque ad avere l'impatto sperato dal sindaco Ilaria Caprioglio (che nella giornata di ieri con un post sulla propria pagina Facebook aveva svelato le operazioni di programmazione dgli orari per il funzionamento del nuovo impianto semaforico presso la Torretta).

Proprio la prima cittadina savonese aveva auspicato in una maggiore regolamentazione del traffico con l'incentivazione dei crocieristi nel seguire i percorsi turistici verticali e orizzontali che conducono o al centro della città in via Paleocapa o verso il Brandale e il Priamar.

Il semaforo intelligente è un'opzione che si aggiunge a quella legata al sottopasso della Torretta che, grazie ad un progetto dell'amministrazione comunale e dell'Autorità di Sistema (finanziato con il fondo strategico della Regione con 150mila euro) vedrà realizzato un percorso turistico pedonale che permetterà ai crocieristi di raggiungere via Paleocapa "spuntando" nella piazzetta interna all’edificio di Assonautica sfruttando il sottopasso già esistente.

Il traffico rischierebbe di fermarsi non più in via Gramsci ma nell'attraversamento pedonale di via Berlingieri e in salita Santa Lucia.