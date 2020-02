Savona, riqualificazione di via Nizza: presentate 15 offerte per l'affidamento dei lavori

15 offerte. Praticamente tutti raggruppamenti di imprese composte da 3-4 ditte ciascuno e provenienti da tutta Italia. Ieri in comune a Savona è iniziata la procedura di verifica delle offerte per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di via Nizza.

Il comune di Savona aveva pubblicato il bando, finanziato dal Governo, per i lavori divisi in tre lotti, due che riguardano la pista ciclopedonale e uno la passeggiata a mare, per un investimento complessivo di 13,1 milioni di euro di base d’asta.

Il quadro economico dei tre lotti di intervento si suddivide in: 4 milioni 157mila 602 euro (lotto uno), 4 milioni 389mila 169 (lotto due), 4 milioni 585 mila 810 (lotto tre), per un totale di 13 milioni e 142mila euro.

Il primo lotto va da via Nizza a Zinola fino alla rotonda di Piazzale Amburgo, il secondo lotto dalla rotonda allo scaletto dei pescatori e il terzo lotto con la passeggiata a mare e la tanto criticata passerella in legno a raso sulla spiaggia.

"Si tratta di un intervento fondamentale per la riqualificazione di una zona strategica della nostra Città, un'opera di rigenerazione urbana da anni attesa. Un altro tassello per riqualificare, valorizzare e indirizzare la Città verso nuove prospettive" aveva dichiarato il sindaco Ilaria Caprioglio.

La commissione terminerà nelle prossime settimane di analizzare le singole offerte tecniche e dopo aver effettuato tutte le verifiche, affiderà entro giugno i lavori in base alla miglior offerta.