Sciopero del 18 febbraio alla Servizi Ambientali di Borghetto: sindacati a rischio sanzioni

Sciopero in programma per martedì 18 febbraio alla Servizi Ambientali di Borghetto: la Commissione Nazionale di Garanzia sugli Scioperi pare abbia minacciato sanzioni nei confronti dei sindacati. La contestazione? La mancanza dei requisiti formali minimi previsti dalla legge.

Stando a quanto riferito, secondo la Commissione di Garanzia la documentazione trasmessa non indicherebbe quando e con quali modalità le organizzazioni sindacali abbiano attivato le procedure di raffreddamento e di conciliazione che devono essere obbligatoriamente esaurite prima della proclamazione di uno sciopero: il comunicato che annuncia lo sciopero, infatti, non riporterebbe destinatari e quindi non integrerebbe i requisiti formali minimi richiesti dalla legge e dagli accordi relativi al diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.