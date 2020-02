Servizi Ambientali, la precisazione di Tino Amatiello (Filctem Cgil): "Lo sciopero non è a rischio, non ci sono sanzioni per il sindacato"

"Lo sciopero non è a rischio e non ci sono sanzioni per il sindacato. Semplicemente la commissione ha richiesto alcune precisazioni relative ad un errore formale". Così Tino Amatiello, segretario della Filctem Cgil Savona, interviene sul tema delle possibili sanzioni ai danni delle organizzazioni sindacali in merito alla proclamazione dello sciopero del 18 febbraio alla Servizi Ambientali di Borghetto Santo Spirito (leggi QUI).

"La conciliazione è stata effettuata in data 7 febbraio, non siamo assolutamente fuori norma - precisa Amatiello - semplicemente la comunicazione a Roma del raffreddamento è arrivata in ritardo, ma non per colpa nostra. Quanto previsto dalle normative è stato espletato in maniera precisa, alla presenza dell'azienda che ha sottoscritto come tutti il verbale di esito negativo del raffreddamento: ciò significa che non è stato trovato un accordo".