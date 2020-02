Savona, sigilli della polizia locale al cantiere della palazzina storica di via Nizza

Erano avvenute delle variazioni essenziali rispetto al permesso per costruire e le autorizzazioni edilizie erano scadute, per questo la polizia locale di Savona ha effettuato il sequestro del palazzo in costruzione vicino al supermercato Lidl di via Nizza.

Un'operazione compiuta nella giornata di ieri dal nucleo di polizia edilizia e ambientale che ha posto i sigilli al cantiere.

Dopo un controllo di routine degli agenti sono state notate le difformità di restyling della palazzina storica di 4 piani.

Ora gli atti passeranno alla Procura di Savona che dovrà stabilire se ci saranno degli elementi per un'azione penale.