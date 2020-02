Con il "Trail del Marchesato" di Finalborgo il 1° marzo si torna a correre nel ricordo di Ermano Fossati

Torna un evento al tempo stesso sportivo e benefico tra i più noti e amati della Riviera Ligure. Il Trail del Marchesato è una manifestazione competitiva di trail running (corsa nei sentieri) che percorre parte del sentiero Ermano Fossati.

L'appuntamento di quest'anno è per domenica 1° marzo 2020. Organizzato dall’ASD Trailrunners Finale Ligure, il Trail del Marchesato è reso possibile solo grazie al costante aiuto a titolo volontaristico da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Savona, colleghi del Caposquadra Esperto Ermano Fossati del Distaccamento di Finale Ligure, deceduto in servizio mentre stava porgendo soccorso in un incidente sul colle del Melogno.

Il trail è in sua memoria così come il sentiero percorso in gara. La grande novità per il 2020 sarà il nuovo percorso tecnico di 60 km e 3.000 metri di dislivello positivo: ricalcherà principalmente il sentiero Ermano Fossati e aggiungerà a questo una splendida panoramica sul mare andando a percorrere un tratto sui famosi sentieri delle Manie sopra Varigotti, ormai divenuti un must per i bikers di tutto il mondo.

Rimarranno sempre invariate le distanze di 38 Km e 2.200 metri di dislivello positivo o 16 km per 1000 metri tranne una modifica per evitare il fastidioso tappo al primo km. Quel tratto sarà alla fine.

La zona geografica in questione, con i suoi sedimenti calcarei, è riconosciuta da anni come uno dei siti più belli d'Italia per le attività outdoor "estreme" come l'arrampicata sportiva, il freeride e il downhill.

Il tracciato è stato scrupolosamente disegnato per raggruppare tutte le caratteristiche della corsa in montagna e tutti gli angoli più caratteristici del territorio; salite ripide e nervose, discese tecniche, passaggi in corda fissa ed un inedito passaggio in grotta (ma di grotte se ne vedranno tre), con il fantastico passaggio finale dentro il castello medioevale di Finalborgo.

Una vera Sky race sul Mare nel favoloso e magico "parco giochi" del Finalese dove sentieri tecnici, falesie calcaree, grotte e scorci marini si intersecano continuamente. Per i corridori di qualsiasi livello sarà un piccolo viaggio sportivo nella storia e nella cultura di un antico e glorioso territorio. La location della manifestazione come di consueto sarà nel borgo medioevale di Finalborgo, dal quale prenderanno il via domenica le gare.

Qui si potranno ritirare i pettorali, pacchi gara e controllo materiale obbligatorio, presso i Chiostri di Santa Caterina il sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e la domenica dalle ore 5.30.

La partenza della gara lunga (60 km) è fissata alle ore 7:00, mentre la 38 km prenderà il via alle ore 8.30 e la 16 km alle ore 9.30. Dalle ore 12:00 si aprirà il pasta party e nel pomeriggio con l'arrivo degli atleti impegnati sui percorsi ci saranno le premiazioni. Le iscrizioni sono aperte su www.traildelmarchesato.it. Nel sito è possibile prendere visione di tutte le informazioni tecniche delle varie distanze e il programma completo dell'evento.

Inoltre nella pagina accoglienza sono disponibili tutte le info logistiche e tanti utili consigli su dove dormire e mangiare nel weekend della gara. Si invitano tutti i partecipanti alle gare a prendere visione del regolamento sito nella pagina dedicata: www.traildelmarchesato.it/regolamento, per conoscere nel dettaglio il materiale obbligatorio e le condizioni d'ammissione dei concorrenti alle gare.

La quota di iscrizione è di: € 60,00 per la 60 km, 3000m D+, ITRA points 3, tempo massimo 12h, max iscritti 250 € 40,00 per la 38 km, 2200m D+, ITRA points 2, tempo massimo 8h e mezza, max iscritti 350 € 20.00 per la 16 km, 1000m D+, tempo max 5h, max iscritti 350.

Negli anni, il ricavato della gara ha contribuito ad importanti progetti di associazioni benefiche del territorio, come Find the Cure e Bastapoco Onlus.

Chi desiderasse ulteriori informazioni può visitare il sito web: www.traildelmarchesato.it oppure scrivere alla e-mail: info@trailrunnersfinale.it