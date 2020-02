Finale, stemma "sbiadito" nell'aiuola di Piazza di Spagna. Cileto (Per Finale): "Riportiamolo ai colori della nostra città"

“Quell'aiuola da sempre rappresenta la città di Finale, oltre al datario, e quindi i colori di quello stemma sono importanti. Per quello chiedo si torni agli originali. Voi la comprereste una Ferrari che non sia rossa?” si è chiesta davanti all'intera amministrazione la consigliere Tiziana Cileto, ricordando la storia dello stemma cittadino considerato ufficiale dalla commissione araldica e chiedendone il ripristino con colori decisamente più affini agli originali: il rosso del sangue e l'oro del turbante del principe saraceno Giaffa, vinto in battaglia secondo la leggenda da Enrico I Del Carretto.