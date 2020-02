Quiliano: il 21 febbraio “Aperitivo con l’Atleta” in compagnia di Marco Olmo, leggenda di ultra trail e maratone

Sarà Marco Olmo il primo atleta che parteciperà alla manifestazione “Aperitivo con l’Atleta” che si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Comune di Quiliano.

Marco Olmo è una leggenda per gli appassionati di ultra trail e maratone. Persona schiva ed asciutta come le montagne in cui è vissuto e che gli hanno insegnato che la forza di volontà è il motore che ti fa raggiungere risultati alle volte inaspettati.

Inizia con il podismo da giovane, ma con scarsi risultati, dopo i 40 anni si appassiona alle maratone e diventa protagonista di competizioni estreme in tutto il mondo, come la Marathon des Sables in Marocco a cui parteciperà per ben venti volte ed è proprio il suo sfidare il deserto che lo renderà famoso in tutto l’universo sportivo.

Fino a quando a 58 anni diventa campione del mondo vincendo l’UltraTrail del Mont Blanc 167 km non stop.

La manifestazione inizierà alle ore 19 con l’aperitivo organizzato dalla Pro-Loco Quiliano, durante il quale chi parteciperà potrà interagire con il famosissimo campione.

Seguirà, dalle ore 21, con ingresso gratuito, la proiezione dei suoi documentari e il dibattito su cosa vuol dire vivere di e per lo sport oggi.

Il progetto “Aperitivo con l’Atleta” nasce da un ‘idea di Paolo Prefumo di SportArt, Marco Briano di OSA e condivisa dal comune di Quiliano con lo scopo di creare sinergie tra gli appassionati di sport, figure di riferimento nelle varie discipline sportive e il nostro territorio. Questa prima serata sarà la numero zero di altre iniziative future.

I ticket per accreditarsi alla proiezione con ingresso gratuito, ed all’aperitivo al costo di € 10,00 dovranno essere ritirati presso SportArt in via Trilussa 51 r Savona.