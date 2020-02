La promessa di Bucci agli albenganesi: "Entro il 22 giugno verrete a trovarci a Genova passando per il nuovo ponte"

"La primavera finisce ufficialmente il 21 giugno. Quindi entro il 22 giugno al massimo prometto a tutti gli amici liguri che potranno venire a trovarci a Genova passando per il nuovo ponte".

Queste le parole del sindaco di Genova, Marco Bucci, ospite ieri sera a San Giorgio d'Albenga per ritirare il "Premio Ligure Illustre" durante il Festival della Canzone in Lingua Ligure di San Giorgio d'Albenga.

Il riconoscimento è stato assegnato al Primo Cittadino della Superba per la sua capacità di gestire le situazioni di emergenza legate al maltempo degli ultimi anni senza parlare mai della sola Genova ma ragionando in termini di Liguria, in modo unitario e compatto (leggi l'articolo completo sulle motivazioni QUI).

E ovviamente, nel pieno rispetto dell'amore per la tradizione che anima tutto il festival, Bucci ha scandito il suo annuncio in perfetta lingua ligure. Incalzato dalle domande dei due presentatori, l'organizzatrice Silvia Bazzano e il giornalista Gilberto Volpara, ha confermato l'ultimazione del ponte "entro la fine della primavera". Per cui potrebbe essere il 22 ma eventualmente anche con qualche giorno di anticipo sul cronoprogramma.

Nel ricevere il premio e salutare il pubblico, Bucci ha espresso parole di entusiasmo per l'altissimo livello della manifestazione e delle canzoni in gara e ha ringraziato i fratelli Silvia e Paolo Bazzano che, insieme alla loro mamma Liliana, portano alta la volontà e la memoria di un grande cultore e cantore della Storia di Liguria, l'indimenticato Elmo Bazzano.