Pesca sportiva anche nei porti di Genova, Savona-Vado e La Spezia. Il commento dell'Enpa: "Povero Mar Ligure"

Tutti gli organismi scientifici marini avvertono da tempo, inascoltati, che il mar Mediterraneo sta morendo per inquinamento, plastica ma anche per troppa pesca, con il 75% delle specie animali in netta riduzione ed il 25% in via di estinzione; come dimostra l’incremento delle meduse non se la passa meglio il mar Ligure, che si trova nel tanto declamato Santuario dei Cetacei in cui però, dalla sua istituzione, non è stata applicata nessuna ulteriore tutela, né dei cetacei né degli altri animali marini, rispetto alle scarsissime vigenti ovunque.

In queste condizioni tragiche è incomprensibile, se non per ragioni elettorali, l’iniziativa della Regione Liguria (giunta Toti/Mai sempre appoggiata, in materia di caccia e pesca, da tutti i partiti, esclusi Movimento 5 Stelle e Verdi) di approvare un protocollo d’intesa che permetta la pesca sportiva anche nei porti di Genova, Savona-Vado e La Spezia; se una persona pesca un pesce è forse trascurabile ma se lo fanno i 160.000 pescatori censiti in Liguria no.