Savona, auto sbatte contro un muretto in zona Nostra Signora del Monte: soccorsi mobilitati (FOTO)

Incidente stradale nella tarda serata di ieri in zona Nostra Signora del Monte a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alla mezzanotte e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i militi della pubblica assistenza, i Vigili del Fuoco e la polizia locale. Per la persona che viaggiava a bordo della vettura è stato disposto il trasporto in codice giallo all'ospedale San Paolo: l'uomo, che sempre secondo quanto riferito non avrebbe riportato gravi ferite, avrebbe però rifiutato ulteriori accertamenti al Pronto Soccorso.