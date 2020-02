Varazze, il sindaco Bozzano mette in guardia dai truffatori: "Falsi messi comunali bussano alle porte per la raccolta differenziata"

Girano per Varazze spacciandosi per messi comunali che si occupano della raccolta differenziata, ma in realtà sono truffatori. A segnalare il rischio truffa è il sindaco varazzino Alessandro Bozzano con un post sulla pagina Facebook "Alessandro Bozzano Sindaco di Varazze".

"Falsi messi comunali bussano alle porte per la raccolta differenziata - avvisa il primo cittadino - è una truffa! Segnaleremo l'accaduto alle forze dell'ordine, ma vogliamo mettere in guardia tutti, specialmente i più anziani, a non fidarsi di persone che a nome del Comune chiedono di entrare nelle abitazioni private spacciandosi per funzionari che si occupano della raccolta differenziata".