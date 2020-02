Alassio, alla galleria Artender incontro con gli operatori della finanza Paola Saviozzi e Francesco Miceli

Un insolito connubio, quello di sabato sera alla galleria d'arte Artender di Alassio. Incontro dell'artista in ceramica Silvia Celeste Calcagno con due operatori del mondo della Finanza: Paola Saviozzi e Francesco Miceli.

"Due mondi che molti penserebbero facciano a pugni, ma che invece - come ben spiegato da Paola e Francesco - ben si presentano al caso"<il>. </il>

<il> La critica d'arte Francesca Bogliolo poi ha parlato dell'artista Silvia Celeste Calcagno, albisolese, ma che vive lontano dalla Liguria, molto conosciuta anche all'estero oltre che in tutt'Italia.</il>

<il> Ha dichiarato di sé Silvia Celeste Calcagno: "La protagonista ritratta sono io, come spesso accade nelle mie opere. Uso il mio viso, il mio corpo, come strumenti per comunicare concetti che si fanno universali. La mia ricerca si basa sul mappare storie a basso voltaggio, parlo di quotidianità. Tra le pieghe della quotidianità nascono i grandi temi: la vita, il dolore, la morte ma anche la rinascita. Questi sono i concetti universali a cui faccio riferimento. Partendo da un lavoro autobiografico arrivo a una totale spersonalizzazione di me stessa e della mia figura e l’opera diviene specchio, ma non necessariamente riflettente".</il>

<il>Anche questo un incontro originale ideato e promosso dal gallerista Alessandro Scarpati.</il>