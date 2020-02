Dal 57° Trofeo Laigueglia al Carnevale: in provincia di Savona una domenica ricca di eventi

Una domenica ricca di eventi nel savonese, andiamo a conoscerli insieme.

Savona

"Il cornuto immaginario da Molière" (adattamento e regia di Enrico Bonavera, traduzione di Francesco Origo) sarà messo in scena dalla Libera Compagnia Teatro Sacco domenica 16 febbraio ore 17.30 al Teatro Sacco di Savona. Protagonisti Guglielmo Bonaccorti, Sandro Battaglino, Susj Borello, Antonio Carlucci, Alessio Dalmazzone e Manuela Salviati.

Per rispettare la normativa vigente sulla sicurezza, il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata, pertanto è molto gradita la prenotazione.

Info e prenotazioni

tel. 331.77.39.633 – 328.65.75.729 / Email info@teatrosacco.com.

Albenga

San Valentino ad Albenga non dura solo un giorno grazie alle proiezioni che fino al prossimo 23 febbraio porteranno l’“Amore nell’Arte” sui monumenti e i principali edifici del Centro Storico cittadino.

Il successo, così come avvenuto a Natale, è stato riconfermato e l’interesse su Social, testate giornalistiche e televisioni locali e non è alto, ma il Comune di Albenga non si ferma qui e organizza tantissime iniziative che per tutto il mese animeranno la città regalando a residenti e turisti romanticismo e dolcezza.

Cosa più si addice a San Valentino e alla dolcezza se non il cioccolato? Ecco che fino a domenica 16 febbraio in piazza San Michele e piazza IV Novembre ci sarà “Choco Art” a cura dell’Associazione "AssoDolciai". La “Fiera del Cioccolato” è una manifestazione all’insegna del piacere del gusto e del palato dedicata a tutti, dai bambini agli anziani passando per i giovani innamorati e non. Tanti assaggi e cioccolatini per tutti i gusti, ma anche laboratori ogni pomeriggio per capire da vicino il “mondo del cioccolato”, la cultura e l’arte dei maestri cioccolatieri cimentandosi in prima persona nella creazione del “cioccolatino perfetto”. I 15 espositori saranno presenti in piazza San Michele e piazza IV Novembre nel weekend di San Valentino dalle 10.00 alle 19.00 per un appuntamento con la dolcezza assolutamente da non perdere.

Alassio

Saranno i Dragoni ad aprire la bella stagione della vela alassina. Il Circolo Nautico al Mare di Alassio di appresta ad ospitare una nuova edizione dell'Alassio Dragon Trophy, regata internazionale di Secondo Grado World Sailing, valida per l’assegnazione del Campionato italiano. Previste nella mattinata di domenica 16 febbraio le ultime prove: il rientro a terrà coinciderà con la premiazione e con il cocktail party conclusivo dell'Alassio Dragon Trophy.

Cairo Montenotte

Sale l'attesa per il carnevale (storico dei rioni) di Cairo Montenotte. L'appuntamento è in programma per domenica 16 febbraio in piazza della Vittoria, con inizio alle ore 14.

L'evento è organizzato dal Comitato Storico dei Rioni in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Pro Loco. Il canovaccio carnevalesco vedrà la consueta sfilata di maschere, carri e gruppi per le vie del paese. A seguire, premiazioni sempre in piazza della Vittoria con musica e divertimento per grandi e piccini.

I festeggiamenti saranno guidati da Nuvarin del Castè (interpretato dal 2014 dal consigliere comunale Nicolò Zunino), dalla Castellana (ruolo ricoperto quest'anno dalla 20enne Alessia Perzan) e dalla loro corte.

Finale Ligure

Per l’ottavo anno consecutivo Finalmarina si veste della gioia e dei colori delle maschere del Carnevalday, il carnevale dei bambini marchiato I Feel Good Finale e frutto dell’impegno e della creatività della vulcanica Nadia Saccone.

Per questa ottava edizione l’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio in piazza Vittorio Emanuele II.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure. Il programma prevede alle 14 il via alle iscrizioni (a offerta libera) in piazza dei Cannoni. Alle 14:30 le maschere partiranno da via Colombo e sfileranno sul lungomare e per le vie cittadine. Dopo la parata dei bimbi mascherati sul palco, anche quest’anno una giuria qualificatissima, formata da esponenti locali della cultura, del commercio, dell’informazione e del pubblico esprimerà le proprie preferenze.

I premi in palio sono tantissimi: oltre al 1°, 2° e 3° classificato assoluti ci saranno anche dei riconoscimenti per il concorrente più giovane, per chi proviene da più lontano, per la maschera più originale e per il gruppo più numeroso. Al termine della premiazione, tanto divertimento con i giochi di prestigio del Mago Taz. Tanta musica con la colonna sonora a cura del Mago Taz e i piccoli potranno anche divertirsi con la “truccabimbi” Monica Pessina.

Il tutto si concluderà con una merenda tutti insieme a base dei prodotti forniti dai supermercati finalesi Conad e Despar. Inoltre, per tutto il pubblico, ci sarà una divertente pesca di beneficenza.

Laigueglia

Parlare di ciclismo in Italia significa parlare di eventi che hanno contribuito a rendere grande la popolarità di questo sport e a scrivere pagine importanti della vita di un territorio; uno di questi avvenimenti è indubbiamente il Trofeo Laigueglia, classica di inizio stagione, che domenica 16 febbraio festeggia la sua cinquasettesima edizione.

La gara, organizzata dal Comune di Laigueglia con la regia tecnica del Gruppo Sportivo Emilia, si appresta dunque a far vivere al pubblico di appassionati e non ancora una volta una giornata all’insegna del grande ciclismo. Tra le squadre partecipanti ci saranno la nazionale italiana diretta dal Commissario Tecnico Davide Cassani, la formazione World Team AG2R La Mondiale, oltre ad alcune tra le migliori squadre ProTeam e Continental del panorama internazionale che garantiranno uno spettacolo sportivo di alto livello. I partecipanti si sfideranno lungo il severo tracciato che propone tanti elementi di interesse tecnico e che andrà a toccare i luoghi più caratteristici di un territorio che ha molto da offrire dal punto di vista culturale, paesaggistico ed enogastronomico.

Anche domenica 16 e Lunedì 17 Febbraio nel centro di Laigueglia saranno presenti la Lamborghini Huracan (che scorterà la gara nei primi chilometri) e il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, un'aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano "maestri di sicurezza" per i più piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando. A bordo del Pullman Azzurro i bambini potranno assistere a divertenti lezioni di educazione stradale in compagnia della Polizia

Domenica 16 febbraio (9,30-12,30 e 14,30-18,30) presso l’Ufficio Informazioni Turistiche (Piazza Cavour), si potrà visitare la mostra multimediale “Trofeo Laigueglia 57 edizioni”, un viaggio nella storia della classica ligure curato da Roberto Schiavon.

Loano

Entra nel vivo la 29^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall'associazione Vecchia Loano con il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Domenica 16 febbraio si terrà l'attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per poi tornare al punto di partenza.

Presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 23 febbraio con il Palio dei Comuni, a cui prenderanno parte i carri dei comuni rivieraschi e dell'entroterra che hanno aderito alla manifestazione ed il vincitore del Palio dei Borghi di Loano (fuori concorso). La sfilata partirà alle 15. Super ospite della giornata sarà Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana. Parteciperà la Filarmonica di Ventimiglia.

Piana Crixia

Domenica 16 febbraio alle ore 20.30 presso l'antica Trattoria Roma a Piana Crixia, si terrà l'incontro con Pietro Cavallero. Sarà l'occasione per parlare di possibilità concrete in agricoltura, per discutere delle esigenze del territorio e di chi ci lavora, per sviluppare le tematiche più calde e individuare le esigenze comuni da sottoporre alle associazioni di categoria. Chi vorrà, potrà degustare un piatto di trippa.