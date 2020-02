Regionali, il M5S si allea con il Pd? Battelli: "Solo votando sulla nostra piattaforma, potremo avere un'idea chiara"

"Alleanze regionali sì, no, boh, forse? Avevo promesso che oggi a Genova davanti ai nostri attivisti avrei detto senza giri di parole cosa penso di tutta questa storia delle elezioni, delle candidature, dei legami con le altre forze politiche. L'ho appena fatto prendendo la parola sul palco nel primo confronto serio, concreto e tardivo sul tema. Io credo che dobbiamo tornare a vincere. Al punto in cui siamo partecipare no, non basta più. In questi dieci anni abbiamo fatto un percorso, siamo cambiati ma le nostre radici e il nostro legame con la democrazia diretta non si sono affievoliti ma, semmai, rafforzati: ecco perché credo che solo ridando la parola al nostro movimento, solo votando sulla nostra piattaforma, potremo avere un'idea chiara della direzione che vogliamo prendere nei prossimi tempi. Come in tutti i sistemi democratici vincerà la maggioranza. A quel punto chi non sarà d'accordo o chi non vorrà adeguarsi, prenderà le sue decisioni e, se lo riterrà, lascerà il M5S".

Così il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli, al termine del suo intervento davanti all'assemblea M5S in corso a Genova.