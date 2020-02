"Tassa sui cani" una testimonianza dalla Germania sul quartiere savonese di Villapiana

A seguito della pubblicazione del nostro articolo odierno sulle deiezioni canine (leggi QUI) giunge alla nostra redazione una interessante testimonianza addirittura dalla Germania.

Qui di seguito la lettera:

Buongiorno,

É triste vedere certe cose. Tutte le volte che scendo a Savona, devo subire dei commenti poco gradevoli dei miei amici tedeschi. Ho mandato alcune foto al comune della situazione; fate i controlli e multate questa gente cosi come si fa da noi e soprattutto fate pagare la tassa sui cani... Questi soldi dovranno servire per la pulizia di escrementi che potranno essere ridotti in base alla quantità.