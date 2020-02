A10, operaio investito nella zona di Andora: mobilitati vigili del fuoco e sanitari

Incidente stradale questa mattina lungo l'autostrada A10 nella zona di Andora (nel tratto compreso con il casello di Albenga), al confine con la provincia di Imperia, in direzione Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 6.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo le prime informazioni sembra che un operaio che stava allestendo un cantiere per l’inizio di alcuni lavori, sia stato investito da un’auto in transito.

Sul posto i vigili del fuoco di Imperia, due ambulanze della Croce Bianca di Andora e l'automedica. Fortunatamente l’operaio non è in gravi condizioni. L’intervento è in atto.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.