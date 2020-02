Cairo, restyling strade di accesso a terreni agricoli e forestali della valle del rio Ferranietta e dell'Adelasia: bando affidato alla provincia

Interventi di miglioramento delle strade di accesso ai terreni agricoli e forestali della valle del rio Ferranietta e della Riserva dell'Adelasia: il comune di Cairo Montenotte affida l'avviso indagine di mercato propedeutica all'aggiudicazione dei lavori alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18 del 4 marzo 2020.

Si tratta della strada bianca denominata "Ferranietta – Cisa" che mette in collegamento la frazione di Ferrania con la Riserva Regionale dell’Adelasia e l’area attrezzata “Percorso vita”. Tale via fa parte della rete escursionistica REL ed è utilizzata per l’accesso alle captazioni idriche a servizio del civico acquedotto comunale. Inoltre, rappresenta l'unica via di accesso ad alcune abitazioni rurali.

Attualmente la viabilità risulta versare in grave stato di degrado. I lavori si concentreranno sulla manutenzione della sede stradale, sulla regimazione delle acque superficiali e la messa in sicurezza del movimento franoso evidenziatosi lungo il percorso. Un progetto pari a 370.893,47 euro finanziato interamente con un contributo da parte della Regione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Sottomisura M.4.3.