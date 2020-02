Lezione di apicultura alla scuola primaria di Pallare (FOTO)

Le api entrano a scuola. Una belle iniziativa delle insegnati della scuola primaria di Pallare che hanno portato nel plesso scolastico l'apicultura. Davide Baccino, la cui famiglia da generazioni produce il miele a Pallare e papà di una delle alunne, ha mostrato ai bimbi tutta la filiera del miele.

Aiutandosi con la vecchia casetta realizzata da suo nonno un quarantina di anni fa, ma ancora perfettamente funzionante e soprattutto adatta a far comprendere agli interessati alunni come si compone l'arnia in tutte le sue parti, ha spiegato le varie fasi della vita dell'alveare, mostrando e facendo toccare ai giovani alunni i vari componenti con la cera e il miele ancora sopra, l'utilizzo degli attrezzi e le protezioni per la raccolta del miele. Rispondendo inoltre a tutte le loro domande.

Davide ha fatto comprendere ai ragazzi l'importanza delle api quali sentinella per la qualità dell'ambiente e anello fondamentale della natura che con il loro lavoro, ci permettono di avere poi i frutti e sopravvivere. Soffermandosi anche sull'importanza di proteggere le api e l'ambiente dall'inquinamento.