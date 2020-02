L’Associazione GADIT - Guardie Ambientali d’Italia - visto il proliferare delle larve processionarie del Pino, ha provveduto a inoltrare ai comuni della Riviera e dell’entroterra un invito ad intervenire nei luoghi pubblici ad eliminare i nidi dagli alberi.

Inoltre, chiede l'emanazione di un'ordinanza sindacale che obblighi i privati agli stessi interventi come previsto dal D.M. del 30/10/07, poiché queste larve sono molto pericolose sia per l'uomo, sia per gli amici a 4 zampe.