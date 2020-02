Meteo, continua la fase stabile: le previsioni per i prossimi giorni

Continuerà ancora per questa settimana questo prolungato periodo di alta pressione. Qualche flessione a metà settimana porterà aria un po’ più fresca ma le precipitazioni saranno assenti. Nel fine settimana nuovo rialzo delle temperature.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 17 a domenica 23 febbraio.

A parte oggi e in parte domani in cui il cielo soprattutto in pianura sarà molto nuvoloso o coperto per nubi basse, per il resto della settimana si prospetta cielo con ampi spazi di sereno e qualche nube alta o velatura di passaggio. Nelle zone più in basso sarà comunque possibile la presenza di nebbie anche persistenti. Le precipitazioni potrebbero presentarsi in forma debole su Liguria orientale tra oggi e domani, e su zone alpine di confine tra valle d’Aosta e alto Piemonte (qui anche mercoledì, con neve fino a bassa quota).

Temperature in calo in quota a partire da domani, ma nella sostanza si tratterà di un rientro nelle medie del periodo per qualche giorno. Poi nuova impennata nel weekend. In pianura non cambierà molto, le massime si manterranno tra i 12 e i 16 °C con punte fino 18/20 °C localmente nel fine settimana. Minime in rialzo temporaneo per via della copertura nuvolosa, ma poi nei giorni seguenti caleranno nuovamente con possibili brinate/gelate notturne e primo mattino specie da mercoledì a fine settimana.

Venti sostanzialmente assenti o deboli di direzione variabile. Rinforzi moderati sudoccidentali su Liguria tra oggi e domani, e raffiche di Foehn anche molto forti sui crinali alpini e localmente nelle vallate prospicienti.

Tendenza successiva

Non si vede ancora un deciso cambio di direzione della situazione attuale per cui la prospettiva è di un'altra settimana simile a questa.

Previsioni locali

