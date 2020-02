Savona, singolare protesta anti-deiezioni: raccoglie escrementi di cani e li dissemina sulle panchine (FOTO)

Raccoglie le deiezioni canine abbandonate e le dissemina in segno di protesta sulle panchine (nove in tutto) del parco urbano in località Villetta a Savona.

Il tutto correlato da un bigliettino: "In una bella giornata, volevo portare il mio cane in questo splendido parco. L'unico problema è stato che non ho potuto giocare con lui per tutta la m.... che lasciate nei prati. Che schifo!!!! Per fortuna l'ho raccolta io per voi!".

Un semplice gesto che vuole essere una sorta di lezione di civiltà per coloro che non raccolgono gli escrementi dei loro cani.