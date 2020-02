A10, auto piomba su cantiere tra Andora e Albenga: tre feriti in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure

E' di tre feriti in codice giallo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A10, al chilometro 83+800 tra Andora e Albenga (al confine con la provincia di Imperia) in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, un'automobile per cause ancora in via di accertamento, è piombata su un cantiere dove stavano lavorando alcuni operai. Il sinistro è accaduto intorno alle ore 6.30.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto i vigili del fuoco di Imperia, la Croce Bianca di Andora, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

I feriti sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.