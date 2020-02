A10, auto su cantiere tra Andora ed Albenga: in corso gli accertamenti di Polstrada sulla dinamica

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte della Polstrada di Imperia per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A10 al chilometro 83+800 tra Andora e Albenga (al confine con la provincia di Imperia) in direzione Savona.

Secondo quanto riferito, un'automobile (rimasta coinvolta in un tamponamento con una seconda macchina) è piombata su un cantiere, investendo un geometra responsabile. La polizia stradale è al lavoro per accertare se l'investimento sia avvenuto prima o dopo il tamponamento.

Come già riportato in precedenza dalla nostra redazione, la persona investita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, cosi come i conducenti delle due auto che hanno riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Imperia e la Croce Bianca di Andora.