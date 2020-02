Camion in fiamme sulla A10, tra Varazze e Arenzano

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 : Sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Varazze e Arenzano verso Genova il tratto è stato riaperto, si defluisce attraverso uno scambio di carreggiata, con code dopo Varazze. A ridosso del veicolo in fiamme al km 21 il traffico è bloccato con code.

---

Incendio in autostrada A10 tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova nella zona della collina Capieso a Cogoleto nei pressi di alcune abitazioni. Per cause ancora da accertare un camion con semirimorchio ha preso fuoco.

Video tratto dalla pagina Facebook "Il Mugugno genovese"

Sul posto alle 16:30 sono giunti i Vigili del Fuoco, ma a causa della posizione del mezzo non è facile raggiungerlo per domare le fiamme. La colonna di fumo è visibile già a diversi chilometri di distanza.

Al momento non è ancora noto un bilancio di eventuali persone ferite, ustionate o intossicate.

Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia.

Video tratto dal gruppo Sei di Varazze se...

Mentre il personale di soccorso cerca di placare il rogo, le fiamme si stanno lentamente propagando verso il bosco attiguo all'autostrada.