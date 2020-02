Camion in fiamme sulla A10 tra Varazze e Arenzano: traffico riaperto, in corso le operazioni di bonifica (FOTO e VIDEO)

Si è verificato nel pomeriggio odierno l'incendio ai danni di un camion con semirimorchio lungo l'autostrada A10 tra Varazze e Arenzano (in direzione Genova) nella zona della collina Capieso a Cogoleto, nei pressi di alcune abitazioni.

Per via delle fiamme una nube di grande dimensioni si è innalzata creando così una colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza (dovuta anche al materiale di plastica che si trovava sul mezzo). Sul luogo dell'evento sono immediatamente sopraggiunti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia: fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Da segnalare però alcune case evacuate, le persone costrette ad abbandonare la loro abitazione potranno però rientrare a breve.

Video tratto dalla pagina Facebook "Limet"

Per quanto riguarda la viabilità nel tratto di A10 interessato dall'incendio, il traffico è stato riaperto con uno scambio di carreggiata. A ridosso del veicolo in fiamme il traffico è stato a lungo bloccato con code.

Nel frattempo, le operazioni di bonifica della zona proseguono: coinvolte dalle fiamme anche alcune sterpaglie a bordo strada.