Nell'ambito degli eventi organizzati per Albenga in Love, l’Associazione Cosa vuoi che ti Legga organizza letture d'amore e ironia. L’appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 18.45 presso la panchina degli innamorati che si trova nei pressi del Battistero di Albenga sito nel centro storico.

Se l’amore non va come vorresti… ridici su… il buon umore è garantito con queste letture da non perdere.