Fine settimana denso di impegni per "Cambiamo!". Il consigliere Vaccarezza: "Molto soddisfatto del riscontro avuto dai cittadini"

Domenica mattina a Cairo Montenotte, il banchetto di "Cambiamo!" ha fatto il pieno di amministratori della Val Bormida, con una massiccia presenza di sindaci, assessori e consiglieri; la presenza del Presidente Toti in Piazza Stallani è stata molto apprezzata anche dai numerosi cittadini che si sono fermati per chiedere informazioni e manifestare il proprio sostegno.

"Sono molto soddisfatto del riscontro avuto dai cittadini in questa due giorni di incontri. Siamo pronti a organizzare altri appuntamenti per condividere il progetto della lista 'Toti Presidente', e incontrare chi avrà piacere di porre domande ed avere maggiori informazioni, ricordo a tutti che il point di Savona in via Pia 31r, da oggi sarà aperto dal lunedì al sabato, tutti i pomeriggi dalle ore 14.30 alle 19.00. Vi aspetto, per continuare a cambiare la nostra terra con Toti Presidente" dichiara il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.