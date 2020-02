Albenga, dal 2 al 6 marzo raccolta firme per il riconoscimento della Fibromialgia

Il Comune di Albenga organizza, insieme a CFU-Italia, una raccolta firme per sostenere la petizione volta al riconoscimento della Fibromialgia nell’elenco delle malattie croniche di rilevante impatto sociale e sanitario e che devono rientrare nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

La Fibromialgia è una malattia ancora in fase di studio e attualmente colpisce più di un milione di persone nel nostro paese. Il forte dolore cronico diffuso in tutto il corpo e le patologie correlate a questa malattia incidono fortemente sulla qualità di vita di coloro che ne sono affetti.

Nonostante questo e nonostante il fatto che in realtà non molte persone purtroppo ne soffrono pur non essendo facile ricevere una diagnosi di questo tipo, la fibromialgia non è ancora riconosciuta ufficialmente.

Per questo dal 2 al 6 marzo presso lo Sportello del Cittadino sito a Palazzo Ester Siccardi in viale Martiri sarà possibile sottoscrivere la petizione. L’ufficio è aperto nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12,00 e martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.