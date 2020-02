Diocesi Savona-Noli: tanti appuntamenti dedicati a giovani e preghiera

Domenica prossima 23 febbraio, a partire dalle 18 nella parrocchia della Santissima Trinità nel quartiere Chiavella di Savona, incontro “Cosa c’entro con il Sinodo? – Proviamo a scoprirlo insieme”.

L’iniziativa fa parte del percorso “Noi ci ri-siamo” promosso dalla Pg di Savona-Noli sul modello delle “tavole rotonde”. Giovani over 17 ed educatori si confronteranno sulla partecipazione al prossimo importante appuntamento 2 diocesano guidati dal vescovo Calogero Marino, che indicherà i principi e le tappe future spronando i ragazzi a mettere a fuoco la propria personale chiamata a far parte di questo grande rinnovamento, e il giornalista Alberto Galimberti, autore del libro “È una Chiesa per giovani?” che racconterà alcune esperienze e aiutando i partecipanti a mettersi in dialogo in preparazione al lavoro sinodale.

Dopo l’accoglienza alle 18, intorno alle 18.20 ci sarà la presentazione della serata e degli ospiti. Quindi, alle 18.30, interventi dei due relatori e divisione in gruppi di lavoro. Alle 20.15 conclusione in plenaria e a seguire cena condivisa.

Sempre in termini di giovani e vita religiosa, venerdì prossimo 21 febbraio alle 21 nel Seminario di via Ponzone a Savona, il vescovo Marino parteciperà una veglia di preghiera con i gruppi Scout.

La stessa sera, ma alle 20.45 nella chiesa di san Pietro in via Untoria, l’Unità pastorale del Centro storico promuove una veglia di preghiera in occasione della Festa della Cattedra di san Pietro.