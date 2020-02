Albenga, chiuso nelle ore notturne il sottopasso tra il Lungofiume Trento e piazza Petrarca"

Grande attenzione sul tema sicurezza ad Albenga. Aumentano i controlli, anche notturni, da parte della polizia locale, si rafforza il rapporto con la cittadinanza attiva, con il controllo del vicinato e con le Associazioni che vengono ascoltate e coinvolte da vicino.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “L’obiettivo di questa amministrazione è stato sin da subito, quello di rivolgere una particolare attenzione al tema sicurezza. Lo abbiamo fatto rafforzando un rapporto già ottimo con la Polizia Locale e le forze dell’ordine, ma non solo. Sicurezza è anche effettuare interventi di manutenzione nella nostra città e per questo voglio ringraziare tutti gli assessori e i consiglieri che si stanno dando un gran da fare insieme agli uffici.Sicurezza, poi, è anche ascoltare i cittadini e le associazioni".

"A tal proposito voglio ringraziare l’associazione “Tra le Torri” che ho incontrato per un dialogo proficuo e propositivo su diverse tematiche. Tra queste la richiesta, che abbiamo accolto e messo in pratica, di chiudere, nelle ore notturne, il sottopasso che dal Lungofiume Trento porta in Piazza Petrarca e che è stato recentemente abbellito dalle scolaresche delle elementari ingaune e dai ragazzi dello Yepp che ringrazio fortemente”.

Il passaggio viene chiuso alle ore 19,00 dalla Polizia Locale e riaperto alle ore 7,00 del mattino dai volontari della Croce Bianca.

“Tra amministrazione, associazioni di volontariato, forze dell’ordine e Polizia Locale c’è una grande sinergia – continua Vannucci – ed è proprio questa collaborazione che può portare a migliorare la nostra, già bellissima, Albenga”.

Un plauso da parte dell’assessore va anche alla Polizia Locale ingauna operativa sul territorio su tre turni fino all’una di notte.

“E’ da mesi che i vigili pattugliano Piazza Popolo e altre zone della nostra Città in maniera costante e mirata. Queste attività vengono svolte sia in divisa che in borghese. Gli agenti della polizia locale e le forze dell’ordine, quindi, non sempre sono visibili ma ci sono e fanno sì che il territorio comunale sia sempre sotto controllo e monitorato. Credo che questo sia sotto gli occhi di tutti" conclude Vannucci.