Pietra Ligure, al via i lavori di restyling dei campetti di via Nazario Sauro

Hanno preso il via ieri i lavori di rifacimento della struttura di via Nazario Sauro a Pietra Ligure, casa non solo delle giovanili biancazzurre, ma anche di tornei di calcio a 5 ed a 7 giocatori che durante tutto l'anno animano le serate di tutti gli amatori del pallone.

Un intervento atteso da tempo ed effettuato in sinergia tra la società del presidente Faggiano e l'amministrazione comunale, il quale prevede la messa in sicurezza dell’area con la posa di un nuovo manto di erba sintetica sui due fondi esistenti ed un vero e proprio restyling.

Oltre alla realizzazione di una “gabbia” di 16x8 metri, il campo a 7 giocatori prevederà una doppia tracciatura, in modo da essere utilizzabile come campo unico o come un doppio campo di calcetto a 5 giocatori. Un vero e proprio restyling per gli impianti comunemente conosciuti come "dell'Enel".

"Dare la possibilità alla nostra comunità di poter usufruire di uno spazio idoneo dove i ragazzi possano fare sport in tutta tranquillità è un’idea che stava a cuore alla nostra amministrazione e che ha trovato concretezza nella proposta presentata dal Pietra Calcio, frutto di una visione condivisa e della stessa passione verso la nostra città che ci accomuna" affermano dal Comune.

Continuano: "La fattiva collaborazione con il Pietra Calcio, che ringraziamo a nome di tutta la nostra comunità per l’impegno non solo economico profuso in questo progetto, è segno che quando si lavora in sinergia, amministrazione e realtà del territorio, i risultati arrivano. Rafforzare e ampliare gli impianti sportivi è una delle nostre priorità, convinti che solo attraverso impianti adeguati e ben gestiti lo sport possa espletare pienamente la propria valenza educativa e sociale.

"Rigenerare porzioni del territorio e restituire alla comunità luoghi migliori e sicuri sono azioni programmatiche del nostro mandato amministrativo e il rinnovamento dei “campetti” di via Nazario Sauro ne sono un bell’esempio" conclude l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi De Vincenzi.

Questi lavori sono il preludio ad un intervento atteso da tempo, ovvero il rifacimento del tappeto verde dello stadio comunale "De Vincenzi", i cui lavori prenderanno via nel prossimo maggio.