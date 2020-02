Savona, presentato il progetto "Plastic Free": la banca Carige dona 600 boracce agli studenti dell'istituto Marconi

È stato presentato questa mattina il progetto #PlasticFree all'Istituto Comprensivo Savona IV 'G.Marconi' di Piazzale Moroni.

La scuola savonese ha avviato un progetto per la tutela e il rispetto dell’ambiente che Banca Carige ha sostenuto acquistando più di 600 borracce in alluminio e per l'occasione sono state consegnate ai giovani studenti della scuola secondaria di primo grado e alle classi quarte e quinte.

Su questa base la scuola ha promosso: l'eliminazione nei locali scolastici dei distributori di bottigliette in plastica; l'installazione di erogatori d'acqua naturale per poter bere acqua fresca, eco equilibrata e non conservata, magari per lungo tempo, in scaffali o containers; Percorsi virtuosi per diventare sempre più plastic free, anche attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ad alunni, famiglie e collaboratori.

Un'iniziativa che Carige ha sostenuto da subito con convinzione, coei giovani, attraverso un programma di educazione economico-finanziaria per gli studenti che da anni viene portato avanti in collaborazione con FEduF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio dell'Associazione Bancaria Italiana.

"Banca Carige, grazie anche al suo Dna di Cassa di Risparmio, può vantare una tradizione consolidata di collaborazione a tutto campo con il mondo della scuola - afferma Alessio Berna, Responsabile dell'Area Commerciale di Savona - Il nostro impegno, portato avanti nel corso degli anni, per diffondere tra gli studenti una cultura di base in materia finanziaria e per sensibilizzarli sul valore del risparmio e su un utilizzo responsabile del denaro, oggi si arricchisce di un nuovo capitolo: educare i giovani a comportamenti `sostenibili'. In particolare il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia delle risorse naturali devono entrare sempre più a far parte della mentalità dei ragazzi per garantire un futuro dignitoso alle nuove generazioni".

"Come Dirigente dell'Istituto Comprensivo "G.Marconi" — Savona 4, porgo un sentito ringraziamento, alla Banca Carige, per questa bellissima iniziativa legata al progetto 'Plastic free, per un futuro sostenibile" che ha permesso di raggiungere un obiettivo importante: la consegna di una borraccia per sostituire le bottigliette monouso che ogni giorno gli alunni portano a scuola; usandola consumeranno meno plastica, contribuendo a salvare il nostro mare e il nostro ambiente. Si tratta di un messaggio ambientale forte legato sia ai contenitori riutilizzabili, sia all'uso dell'acqua di rete. Meno plastica , infatti, significa meno inquinamento - afferma la Prof.ssa Rita Moretti Dirigente Scolastico".

Solo da poco si è preso coscienza della portata negativa per l'ambiente e la salute degli esseri viventi a causa delle micro plastiche che si accumulano principalmente nelle acque e finiscono in mare, ma anche nell'aria. La plastica rappresenta quindi l'indiscriminato sistema dell'uomo di usare le risorse per il proprio benessere senza tener conto dell'intero pianeta. Solo i nostri ragazzi attraverso un'educazione che deve anche passare dalla scuola con progetti dedicati possono avere l'opportunità di contribuire, anche per il loro futuro, ad interrompere l'uso sconsiderato delle risorse per vivere in un mondo migliore, sano e pulito.