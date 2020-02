Savona: riunione in Prefettura per riprogrammare la viabilità sull'autostrada A6

Domani, 19 febbraio 2020 alle ore 10:30, si svolgerà in Prefettura a Savona una riunione in cui verrà esaminato e rivisto il “Piano Speditivo della viabilità del tratto sud dell’Autostrada A6 Torino Savona”. L'incontro si svolgerà in vista della riapertura della carreggiata nord dell’autostrada, programmata per il 21 febbraio prossimo.



Alla riunione parteciperanno gli organi sottoscrittori del Piano (Prefettura, Regione Liguria, Comune di Savona, Autostrada dei Fiori, Fondazione Cima, Centro per la Protezione civile dell’Università degli Studi di Firenze) e le Forze di Polizia.