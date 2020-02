Tovo San Giacomo, problemi all'acquedotto. Il sindaco Oddo: "Disagi ormai intollerabili ed ingiustificabili"

"Purtroppo anche oggi Tovo San Giacomo e numerosi tovesi stanno subendo pesanti disagi a causa della mancata erogazione dell'acqua potabile". Lo annuncia Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, con un post sul gruppo Facebook della comunità tovese "Per un nuovo paese". Da diversi giorni infatti la località della Val Maremola sta riscontrando problemi proprio con il servizio idrico.

"Questa mattina - spiega Oddo - il comune di Magliolo ha effettuato un intervento urgente all'altezza del cimitero sulla condotta dell'acquedotto Isorella, l'unico che per ora rifornisce il nostro sistema idrico e, come avvenuto una decina di giorni fa (lunedì 3 febbraio), in occasione di un altro lavoro sulla stessa condotta, il nostro sistema è andato in tilt. Ieri pomeriggio, durante l'Assemblea di Servizi Ambientali, presenti altri sindaci del territorio, che sono anche gli azionisti dell'azienda, ho espresso la mia forte preoccupazione per quanto sta accadendo al nostro acquedotto e ho chiesto che vengano attivate immediate e concrete azioni per evitare il ripetersi di questi disagi, ormai intollerabili ed ingiustificabili".