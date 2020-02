Stop ai treni per oltre un'ora sulla linea La Spezia-Genova per una macchina ferma sui binari

Genova - Traffico bloccato sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia per oltre un'ora alle 16.00 di oggi pomeriggio. Il disservizio si è verificato a causa di un'automobile ferma sui binari in mezzo alle sbarre chiuse di un passaggio a livello, all'altezza di Bogliasco.

I convogli in transito sono stati fermati immediatamente dalla centrale operativa delle ferrovie, da dove gli operatori hanno visto la vettura in manovra attraverso le telecamere di sorveglianza: ritardi fino a 1 ora per un Frecciarossa, due Intercity e 9 treni regionali.

L'imprudente automobilista, che aveva tentato di passare nonostante la segnalazione di fermarsi, è stato multato dai vigili urbani di Bogliasco.